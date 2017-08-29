КНДР запустила ракету в сторону северной Японии

2017-08-29 02:57 | www.trend.az | 3

Северная Корея запустила ракету в сторону северной Японии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.



Японские власти выдали предупреждение местным жителям и попросили предпринять меры предосторожности, передает агентство.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".