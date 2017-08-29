Выпущенная в КНДР ракета упала в Тихом океане

2017-08-29 05:26 | www.trend.az | 2

Ракета КНДР, пуск которой был произведен на рассвете во вторник, пролетела над японским островом Хоккайдо и в 1180 километрах от него упала в Тихий океан,сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, передает РИА Новости.

"Примерно в 5.58 утра был произведен пуск, около 06:06 ракета пролетела над Эримо (мыс на юго-восточной оконечности) на Хоккайдо", - сказал Суга в эфире NHK.



По его словам, ракета упала в 1180 километрах от Эримо.

Суга добавил, что падения на территории Японии каких-либо обломков ракеты КНДР не обнаружено, данных об ущербе не поступало.