В Нью-Мексико два человека погибли из-за стрельбы в библиотеке

2017-08-29 05:32 | www.trend.az | 2

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате стрельбы в городе Кловис в американском штате Нью-Мексико, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.



В свою очередь агентство Агентство Рейтер со ссылкой на местные власти передает, что два человека погибли, а еще четверо были доставлены в больницу с ранениями.

По данным NBC News, инцидент произошел в местной библиотеке.

Подозреваемый в стрельбе уже задержан. Его мотивы пока неизвестны. Местный телеканал KIRO 7 опубликовал фото белого молодого человека, которого задержала полиция на месте происшествия.