Северокорейская ракета пролетела 2700 километров

2017-08-29 05:45 | www.trend.az | 2

Ракета КНДР, пролетевшая над территорией японского острова Хоккайдо, преодолела расстояние в 2700 километров, максимальная высота полета составила около 550 километров, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.



Как заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, ракета упала в 1180 километрах к востоку от северного японского острова Хоккайдо.

Новый пуск был осуществлен через три дня после того, как КНДР в субботу запустила три ракеты малой дальности, которые пролетели около 250 километров на северо-восток.