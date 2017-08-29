Пассажирский поезд сошел с рельсов в Индии

2017-08-29 07:01 | www.apa.az | 3

Локомотив и четыре вагона пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Нагпур - Мумбаи (Индия), сошли с рельсов близ города Титуола (штат Махараштра).

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел около 6:40 по местному времени, есть пострадавшие, однако информации о числе и тяжести их состояния не приводится.

Это не первый подобный случай за последнее время: в результате схода поездов 19 и 23 августа в штате Уттар-Прадеш погибли в общей сложности 23 человека, более 140 пострадали.