В Индии не менее 20 человек пострадали из-за сошедшего с рельсов поезда

2017-08-29 07:35 | www.trend.az | 2

Пассажирский поезд сошел с рельс в индийском штате Махараштра, не менее 20 пассажиров пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.



Инцидент произошел во вторник утром около 06.30 по местному времене. Поезд Нагпур - Мумбаи сошел рельсов в районе станции Асангаон в городе Тхана, входящем в мумбайскую агломерацию. С рельс сошли не менее шести вагонов, включая головной.

Нарушено движение на железнодорожных маршрутах в Мумбаи и Тхане, загруженных в утренний час пик.