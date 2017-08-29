Пассажирский поезд сошел с рельсов в Индии

2017-08-29 08:44 | www.oxu.az | 3

Пассажирский поезд сошел с рельс в индийском штате Махараштра, не менее 20 пассажиров пострадали, передает Oxu.Az со ссылкой на Trend.

Инцидент произошел во вторник утром около 06.30 по местному времени. Поезд Нагпур - Мумбаи сошел рельсов в районе станции Асангаон в городе Тхана, входящем в мумбайскую агломерацию. С рельс сошли не менее шести вагонов, включая головной.

Нарушено движение на железнодорожных маршрутах в Мумбаи и Тхане, загруженных в утренний час пик.