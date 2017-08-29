Банки Азербайджана изменили требования к ипотеке

2017-08-29 08:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Ряд банков, являющихся уполномоченными организациями Азербайджанского ипотечного фонда, снизили размер первоначального взноса при получении ипотечного кредита, сообщили Trend в понедельник в ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" (АИФ).

По данным АИФ, пять из 24 банков, выдающих ипотечные кредиты по линии Ипотечного фонда, сократили размер первоначального взноса по стандартной ипотеке. Из них NBC Bank и Nikoil Bank снизили размер первоначального вклада с 25 до 15 процентов, а Unibank, Bank of Baku и Bank BTB - с 30 до 20 процентов.

Кроме того, Unibank сократил сумму прожиточного минимума на каждого члена семьи для получения ипотечного кредита с 200 до 155 манатов, а также снизил размер первоначального взноса по льготной ипотеке (с 30 до 20 процентов)

Обновленные условия банков для получения ипотечного кредита:

Наименование банка Прожиточный минимум (сумма на каждого члена семьи не должна быть ниже 155 манатов) Первоначальный взнос по стандартной ипотеке (в процентах) Первоначальный взнос по льготной ипотеке (в процентах) NBCBank 155 15 25 GunayBank 155 25 25 AGBank 170 25 15 Bank Avrasiya 155 15 15 Yapi Kredi Bank 155 30 30 Xalq Bankı 155 30 30 UniBank 155 20 20 Turanbank 155 30 30 Rabitabank 155 30 30 Muganbank 160 30 30 Kapital Bank 200 30 30 Express Bank 180 30 30 Demirbank 155 30 15 Bank of Baku 180 20 25 Bank BTB 155 20 30 Международный банк Азербайджана 200 30 30 AtaBank 180 30 30 Nikoil Bank 155 15 15 Bank Silk Way 155 25 30 Bank Respublika 200 25 15 Azer Turk Bank 180 25 15 AFB Bank 155 25 15 Bank VTB 175 20 15 PASHA Bank 180 30 30

Согласно новому порядку выдачи ипотечного кредита, утвержденному в июне 2016 года, обычный ипотечный кредит будет выдаваться только гражданам Азербайджана и только в национальной валюте на срок от трех до 25 лет, а по льготной ипотеке - до 30 лет на покупку жилой площади, находящейся в собственности гражданина. Процентные ставки по обычной ипотеке не должны превышать восьми процентов, а по льготному ипотечному кредиту - четырех процентов годовых.

Максимальная сумма ипотечного (в том числе льготного) кредита определяется ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и не должна быть выше стоимости жилья со средним ремонтом площадью 100 квадратных метров в зоне семь города Баку. Годовые процентные ставки по кредиту определяются Наблюдательным советом ОАО.

Сумма льготного ипотечного кредита должна составлять не более 90 процентов стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, за исключением случаев, когда сам заемщик требует уменьшить сумму кредита. При получении стандартного ипотечного кредита предоставляемая сумма не должна быть меньше 75 процентов и больше 85 процентов стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, однако, и в этом случае минимальная планка займа может быть снижена по просьбе заемщика.

Месячная оплата за ипотечный кредит не должна превышать 70 процентов месячного дохода заемщика, возраст заемщика на момент последней даты выплаты задолженности по кредиту не должен превышать установленный законодательством пенсионный возраст. Обязательно наличие договора о страховании жизни.

Льготные условия распространяются на членов семей шехидов, семей Национальных героев Азербайджана, вынужденных переселенцев, госслужащих со стажем работы не менее трех лет, учителей общеобразовательных школ со стажем работы не менее пяти лет, кандидатов и докторов наук, лиц, имеющих особые заслуги в спорте, а также военных с минимальным стажем службы в три года.

Каждая семья, имеющая право на льготный ипотечный кредит, может воспользоваться им только один раз.

Уполномоченными банками Азербайджанского ипотечного фонда являются 24 из 31 банка страны, а также 17 страховых компаний [всего их насчитывается 22] и 13 оценочных организаций.

Официальный курс на 28 августа составляет 1,7009 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)