Саргсян признал, что обсуждал с Путиным сценарии войны в Карабахе

2017-08-29 09:01 | www.oxu.az | 2

Серж Саркисян не обсуждал с Владимиром Путиным вопрос размещения в Карабахе миротворцев. Об этом сам президент Армении рассказал во время беседы с участниками панармянского молодежного слета «Базе», передает Oxu.Az со ссылкой на vesti.az.

Он прокомментировал выводы аналитиков о связи заявлений экс-сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Ричарда Хогланда со встречей Саркисян-Путин в Сочи.

Саркисян сказал, что несколько раз в год встречается с Путиным в свободном режиме, это стало традицией, и во время последней встречи они обсуждали армяно-российскую повестку.

На вопрос, правда ли, что на встрече с российским президентом обсуждался вопрос размещения в Карабахе миротворцев, он сказал, что миротворцы не обсуждались, была общая дискуссия. «Я в двух словах представил ситуацию на линии соприкосновения и мои представления о намерениях нашего соседа. Ничего другого не обсуждалось», сказал Серж Саркисян.

Что касается связи заявления Ричарда Хогланда со встречей Путин-Саркисян, он сказал, что считает связь между двумя этими событиями маловероятной, тем более что прежний экс-сопредседатель Минской группы также выразил свое мнение о переговорах в свободном режиме только после отставки.

«Хогланд покидает должность, и однажды он должен был заявить о своем заключении в более свободном режиме, потому что одно дело - быть действующим сопредседателем, а другое – отставным. Если помните, с прежним было то же самое. Вообще, сложилась такая традиция, потому что они уже не будут участвовать в переговорах и у них никто не спросит ответа за слова.

Что касается заявлений Хогланда, для меня, конечно, это не новость. Но для многих, думаю, может стать доказательством того, что прежде они неверно истолковывали нашу позицию и наши встречи. Об этом неоднократно говорили президенты стран и, в целом, они были выдвинуты 10 лет назад. Это всего лишь общий подход. Чтобы эти пункты стали реальностью, их нужно документировать по месяцам, дням, любая запятая в этих документах имеет важное значение», сказал Саркисян.

Армения подпишет осенью рамочное и расширенное соглашение с ЕС, заявил он. Саркисян добавил, что говорит об этом с уверенностью, потому что в марте документ уже был парафирован, и нет никаких причин его не подписывать.

Серж Саркисян отметил, что многие, особенно, иностранные СМИ пытаются представить присоединение к ЕАЭС как «решение, принятое за одну ночь», что неверно и просто смешно.

«Мы проводили переговоры и с ЕАЭС, и с ЕС, потому что обе стороны изначально говорили, что одно другому не помешает. Но потом ЕС сказал, что мешает, что мы должны были делать?» - сказал он.