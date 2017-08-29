В Великобритании родились самые маленькие обезьянки в мире – ВИДЕО

2017-08-29 09:44 | www.oxu.az | 3

В зоопарке Честера в Британии родились две микроскопические обезьянки. Вес каждой из них составляет всего 15 граммов.

Как передает Oxu.Az, об этом рассказывает Mirror.

Прибавление в семействе случилось у обезьян породы восточные карликовые игрунки. Это самые маленькие обезьяны из всех видов. Даже подросшие детеныши будут иметь размер всего 5 дюймов и весить порядка 150 граммов. При этом они имеют достаточно крупных для своих размеров детенышей. Маленький примат весит примерно в 10 раз меньше взрослой особи.

Н.О.