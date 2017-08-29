Эндрю Шеффер официально вступил в должность сопредседателя МГ ОБСЕ от США

2017-08-29 09:58 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА со ссылкой на «Голос Америки», об этом говорится в заявлении споксмена Госдепартамента США Хедера Ноуэрта

В заявлении отмечается богатый опыт работы Эндрю Шеффера с европейскими и международными организациями. До назначения Шеффер занимал должность временного поверенного в делах миссии США в международных организациях в Вене. С августа 2015 по январь 2017 года Шеффер занимал должность вице-споксмена миссии. До этого, с 2014 по август 2015 года, занимал должность советника Международного агентства по атомной энергетике. В 2011-2014 гг. он был заместителем посла США на Кипре, работал в посольствах США в Кувейте, Бахрейне и РФ.

В Вашингтоне работал в отделе Госдепартамента по Ираку, был помощником заместителя госсекретаря по политическим вопросам.

«Как отмечается в заявлениях от 19 июня и 6 июля, США содействуют усилиям по поиску акого справедливого решения, которое будет основано на международном праве, в том числе Хельсинском заключительном акте – неприменение силы, территориальной целостности и праве народов на самоопределение», - отмечается в заявлении.

Решение о назначении Эндрю Шеффера направлено правительствам Азербайджана и Армении.