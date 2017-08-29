СМИ: У Ким Чен Ына родился третий ребенок

2017-08-29 10:00 | www.oxu.az | 2

Разведка Южной Кореи сообщила, что жена лидера КНДР Ким Чен Ына в начале года родила третьего ребенка, передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Yonhap.

Предполагается, что Ли Соль Чу родила третьего ребенка в феврале, так как в течение девяти месяцев 2016 года она не показывалась на публике.

По информации агентства, Ким Чен Ын и певица Ли Соль Чу поженились в 2009 году. В 2010 и 2013 году у них родились первые два ребенка.

Американский баскетболист Деннис Родман, посетивший КНДР в 2013 году, сообщил, что второй ребенок у Ким Чен Ына − девочка Ким Чжу Э. Имена и пол остальных детей не известны.

Ранее сообщалось, что супруга лидера Северной Кореи появилась на публике впервые за многие месяцы.

Н.О.