Управление разведкой Турции должно быть в руках правительства – Эрдоган

2017-08-29 10:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Управление разведкой должно быть в руках правительства, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают во вторник турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, в случае, если правительство не будет управлять разведывательными силами Турции, то это может привести к серьезным проблемам.

«Во всех сверхдержавах мира управление разведкой находится в руках правительства», - отметил Эрдоган.

Отметим, что 25 августа этого года согласно решению, принятому в рамках режима чрезвычайного положения в Турции, внесен ряд изменений, в результате чего турецкая разведывательная служба (MİT) переходит в подчинение президентской администрации.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 255 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался трижды по три месяца. В последний раз в июле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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