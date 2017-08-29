Цена азербайджанской нефти не изменилась

2017-08-29 10:08 | www.oxu.az | 3

Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке осталась неизменной.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, причиной этому стал «Праздник банка», проводимый в Великобритании.

В настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 53,85 доллара за баррель.

Отметим, что ежегодно в последний понедельник августа в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии отмечается «Праздник банка».

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 доллара), максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара).

Л.А.