Нынешняя стоимость золота приемлема для добывающего бизнеса - эксперт

2017-08-29 10:18 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Нынешние цены на золото [в районе 1200-1300 долларов] являются привлекательными для золотодобывающего бизнеса, считает аналитик российской консалтинговой компании Sogra Анастасия Редько.

По ее словам, подтверждением этому служит тот факт, что золотодобывающие компании, которые в прошлом году подсчитывали свои убытки, в этом смогли улучшить свои финансовые показатели.

"Учитывая исчерпание и ухудшение качества запасов золота, экспертное сообщество укрепляется во мнении, что уже по результатам 2017 года можно ожидать разворота тренда мировой золотодобычи – рост сменится умеренным сокращением. Это, безусловно, поддержит цены уже в среднесрочной перспективе, тем более в долгосрочной", - сказала в понедельник Trend Редько.

Согласно данным портала Investing.com, в течение первого полугодия 2017 года стоимость золота выросла только на восемь процентов - c 1 151 до 1 242 долларов, в то время как в течение первого полугодия 2016 года - более чем на 20 процентов.

"Тем не менее за весь 2016 год котировки укрепились только на восемь процентов. За последние шесть месяцев этого года цена на металл выросла на пять процентов, а с начала года увеличилась на 11-12 процентов и, в отличие от сильно волатильного 2016 года, сейчас держится в достаточно узком диапазоне. Фондовый индекс при этом вырос с начала 2017 года только на девять процентов, что говорит о большей доходности металла в сравнении с рискованными активами. Последний раз динамика золота превзошла динамику американского фондового рынка в 2011 году", - сказала аналитик.

Редько отметила, что неуверенность в дальнейшем росте на фондовом рынке также поддерживает неоднозначная ситуация в экономике и политике США: "Настроения инвесторов подтверждает рост длинных позиций в инвестиционных фондах [они выросли в последнее время на 30 процентов], также на фоне неоднозначной политики [президента США Дональда] Трампа возможно падение курса доллара, в то же время интерес к золоту на этом фоне может вырасти".

Конечно, продолжила собеседник агентства, нельзя игнорировать влияние геополитических факторов, например, вероятность эскалации кризиса вокруг Северной Кореи или импичмента Трампа в связи со скепсисом в отношении способности его команды выполнить предвыборные обещания.

"Однако по сравнению с объемами и себестоимостью добычи эти моменты являются второстепенными и отыгрываются рынком достаточно быстро. Так было и в случае последнего укрепления золотых котировок после обмена эмоциональными посланиями между президентом США и руководителем Северной Кореи. Последовавшая за этим коррекция отражает снижение обеспокоенности участников рынка в отношении перерастания кризисной ситуации на Корейском полуострове в горячую фазу", - добавила Редько.

(Автор: Азад Гасанли)

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