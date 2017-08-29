Турция надеется на разрешения катарского кризиса в дни Курбан байрам – Эрдоган

2017-08-29 10:20 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Турция надеется на разрешение катарского кризиса в дни Курбан байрам, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщают во вторник турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что в настоящее время катарский кризис все еще не разрешен.

«В разрешении катарского кризиса огромную роль играет Саудовская Аравия, она должна воспользоваться своим авторитетом в регионе и придать импульс процессу примирения между братскими странами», - сказал Эрдоган.

Напомним, что пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.

Ранее министр экономики Турции Нихат Зейбекчи сказал, что Турция может обеспечить все потребности Катара.

Общий объем инвестиций Катара в мире составляет 335 миллиардов долларов, катарских инвестиции в Турцию - 18 миллиардов долларов.

Объем турецких инвестиций в Катар достигает 14,2 миллиарда долларов, турецкие компании участвуют в реализации порядка 130 проектов в этой стране, в том числе ведут строительство метро в Дохе, стоимость этого проекта составляет 4,4 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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