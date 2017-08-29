Ряд городов и районов Азербайджана останутся без газа

2017-08-29 10:30 | www.oxu.az | 2

Сегодня в Бинагадинском районе Баку и в Гяндже буду наблюдаться ограничения в подаче природного газа.

Как сообщили Oxu.Az в ПО «Азеригаз» SOCAR, сегодня с 09:00 часов и до завершения работ будет приостановлено газоснабжение 6, 7, 8 и 9 микрорайонов Бинагадинского района, территории, известной как «Мотодром», поселков М. Расулзаде, Баладжары, Хутор города Баку, а также части города Гянджи.

Ремонтные работы могут также повлиять на газоснабжение части Сабунчинского района.

По окончании ремонтных работ в течение дня подача природного газа будет восстановлена. В связи с возникшими перебоями в подаче газа ПО «Азеригаз» просит всех потребителей при использовании газа быть предельно внимательными и соблюдать правила технической безопасности.

А.М.