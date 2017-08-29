В связи с праздником Гурбан Бакинский международный автовокзал перейдет на усиленный режим работы

2017-08-29 10:31 | www.apa.az | 3

Бакинский международный автовокзальный комплекс внес изменения в график работы в связи с предстоящим праздником Гурбан.

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе комплекса, с 30 августа по 4 сентября Бакинский международный автовокзальный комплекс перейдет на усиленный режим работы. «В настоящее время в течение дня посредством 400-450 транспортных средств перевозится около 11-12 тыс. пассажиров, накануне праздника предусматривается транспортировка 16 тыс. пассажиров на более чем 600 рейсах».

Также создана специальная комиссия из 11 человек для регулирования цен. Учитывая плотность пассажиропотока в праздничные дни, пассажирам рекомендуется приобретать билеты за несколько дней до отъезда. Продажа билетов начинается за десять дней до даты отправления.