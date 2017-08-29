Россия пригрозила США

2017-08-29 10:52 | www.oxu.az | 4

Москва не пойдет по пути осложнения выдачи виз для американских граждан, однако, если Вашингтон будет препятствовать работе российского посольства и консульств, вопрос ответных зеркальных мер встанет очень остро.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом журналистам заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, его слова во вторник, 29 августа, приводит РИА Новости.

«Мы не будем делать ничего, что осложняет жизнь нашим соотечественникам в США и хотим, чтобы поездки американцев в Россию осуществлялись с минимальными затруднениями», — пояснил он. Дипломат уточнил, что Москва в данном вопросе руководствуется наличием выгоды и не желанием разрушать отношения с Вашингтоном.

Также Рябков рассказал, что США пока не оповестили Россию о том, какие меры планируется принять в ответ на сокращение штата американской дипмиссии в России. «Мы видели только сигналы Госдепартамента о том, что некие меры возможны», — уточнил дипломат.

С 23 августа Вашингтон приостановил выдачу неиммиграционных виз по всей России. Эта процедура возобновится 1 сентября, но только в Москве. Подобные меры США объяснили намерением российских властей сократить персонал американских дипломатических миссий в стране.

Н.О.