Турция продолжит поддерживать Азербайджан - Администрация президента

2017-08-29 10:41 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Анкара продолжит поддерживать Баку и укреплять отношения с Азербайджаном во всех сферах. Об этом сказали Trend во вторник в Администрации президента Турции.

Как отметили в администрации президента Турции, Азербайджан является стратегическим партнером Турции.

«Турцию и Азербайджан связывают не только крепкие политические узлы и исторические корни, но и совместные экономические и энергетические проекты» - сказали в администрации президента Турции.

В администрации отметили, что усиление и укрепление отношений с Азербайджаном является одним из важнейших приоритетов Турции.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана товарооборот с Турцией за семь месяцев 2017 года составил 1,45 миллиарда долларов. При этом на экспорт азербайджанских товаров в Турцию пришлось 766,51 миллиона долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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