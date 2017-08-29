В праздничные дни полиция будет работать в усиленном режиме

2017-08-29 11:20 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов подписал приказ в целях усиления мер безопасности в праздничные дни в местах массового отдыха и проживания людей.

Согласно приказу, личный состав всех структур МВД с 1 по 5 сентября будет работать в усиленном режиме. Приказ также содержит требование обеспечить принятие необходимых и неотложных мер с целью предотвращения каких-либо негативных случаев в общественных местах, в особенности, в местах проведения праздничных мероприятий. В праздничные дни также планируется усилить охрану на стратегических территориях республики, в пассажирских транспортных средствах, на крупных водоемах, а также особо важных объектах.