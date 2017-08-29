Посольство Азербайджана в США выступило с предупреждением в связи с ураганом Харви

2017-08-29 11:50 | www.apa.az | 4

Посольство Азербайджана в США обратилось к находящимся в этой стране гражданам Азербайджана в связи с бушующим в штате Техас ураганом Харви.

Как сообщает АПА со ссылкой на страницу консульской службы посольства Азербайджана в соцсети Facebook, в связи со стихийным бедствием в азербайджанской дипмиссии в Вашингтоне функционирует «горячая линия».

«В связи со стихийным бедствием гражданам не рекомендуется посещать данный регион США. Просьба к гражданам Азербайджана, находящимся в зоне стихийного бедствия, следовать инструкциям местных государственных структур, а в случае чрезвычайных ситуаций звонить на телефон Береговой охраны США», - говорится в публикации.