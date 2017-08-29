Стали известны итоги конкурса по приему на работу учителей

2017-08-29 11:12 | www.oxu.az | 3
Завершился заключительный этап конкурса по приему на работу учителей.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Минобразовании Азербайджана.
Результаты кандидатов отправлены на их персональные страницы. Кандидаты, успешно прошедшие конкурс, должны до 5 сентября пройти регистрацию в учреждениях, в которые они назначены, либо в местных органах управления образованием.
Кандидаты, набравшие соответствующие проходные баллы, но не прошедшие этап собеседования, могут принять участие в очередном распределении, которое состоится 5-7 сентября.
Желающие подать обращение в Апелляционную комиссию могут 29-30 августа позвонить на телефон «горячей линии» Минобразования (146) или пройти регистрацию посредством office@edu.gov.az и Центра по приему граждан.
Информация о месте и времени рассмотрения апелляции будет отправлена на персональную страницу кандидата.
A.M.