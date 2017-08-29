В Египте автобус столкнулся с грузовиком: погибли 14 человек

2017-08-29 12:10 | www.apa.az | 4

Четырнадцать человек погибли, еще 42 получили ранения в результате ДТП с автобусом к югу от Каира.

Как передает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом сообщило министерство здравоохранения Египта.

По данным ведомства, ДТП произошло на трассе эль-Минья - Каир в провинции Бени-Суэйф. Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, от удара оба транспортных средства слетели с моста.

Отметим, Египет печально известен плохим состоянием дорожной инфраструктуры. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в ДТП в Египте ежегодно гибнут около 12 тысяч человек.