Хабаровчане отомстили обливавшему зеленкой пассажиров таксисту – ВИДЕО

2017-08-29 11:19 | www.oxu.az | 3

Хабаровский таксист, обливавший пассажиров-зайцев зеленкой, наткнулся на месть от местных жителей.

Как передает Oxu.Az, видео с этим появилось на YouTube-канале «ДПС КОНТРОЛЬ Россия».

На кадрах видно, что водитель под контролем неизвестного мужчины мажет зеленкой свое лицо. Автор ролика, подающий пузырек, объясняет таксисту, что он и его коллеги «ведут себя как звери».

Ранее таксист заставил умыться зеленкой трех пассажиров: мужчину и двух девушек. Была организована доследственная проверка по этому факту.

В тот же день хабаровский таксопарк «Максим» прекратил сотрудничество с таксистом по рекомендации Дальневосточной ассоциации перевозчиков такси.

Н.О.