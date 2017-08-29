"Лаборатория Касперского": Азербайджан занимает 70 место по количеству исходящего спама

2017-08-29 11:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - "Лаборатория Касперского" отмечает все больший интерес спамеров к корпоративному сектору. Так, во втором квартале 2017 года эксперты компании зафиксировали новые рассылки писем с вредоносными вложениями, получателями которых были сотрудники различных организаций.

В качестве вложений к подобным сообщениям аналитики обнаружили целый спектр разнообразных зловредов, предназначенных для кражи логинов и паролей, в том числе к внутренним сервисам и финансовым системам атакуемых организаций.

При этом для того чтобы избежать разоблачения, спамеры применяли ряд уловок. К примеру, вредоносные программы часто были упакованы в архив с паролем, чтобы защитные решения не смогли распознать их еще в письме до распаковки. А в целях усыпления бдительности получателей злоумышленники маскировали вредоносные рассылки под деловую переписку – при этом они не просто копируют стиль деловой почты, но также часто используют реальные реквизиты существующих компаний, их автоподписи и логотипы, а в тематике сообщений стараются соответствовать профилю деятельности организаций.

Самой горячей темой прошедшего квартала в спам-рассылках, в том числе для корпоративных пользователей, стал шифровальщик WannaCry. В почте по всему миру распространялись предложения по оказанию услуг в борьбе с новым зловредом: предотвращение заражения, проведение обучающих семинаров и так далее. Некоторые письма рассылались от имени известных производителей ПО. В них сообщалось, что компьютер пользователя заражен и ему необходимо установить некое обновление. В письме даже содержалась ссылка, по которой это обновление можно скачать, только вела она на фишинговую страницу.

"Тот факт, что злоумышленники использовали в массовых рассылках упоминание WannaCry, в очередной раз показывает, насколько внимательно они следят за мировыми событиями, вызывающими наибольший интерес или беспокойство со стороны пользователей – их потенциальных жертв. Ажиотаж вокруг какой-то ситуации всегда играет на руку мошенникам, ведь человек, находясь в состоянии стресса или сгорая от любопытства узнать подробности события, с большей вероятностью откроет письмо с горячей темой, пройдет по предложенной ссылке и попадется в ловушку злоумышленников", – поясняет Дарья Лосева, эксперт по контентному анализу "Лаборатории Касперского".

В целом же общая доля спама в мировом почтовом трафике по итогам второго квартала выросла совсем незначительно и составила почти 57 процентов. По итогам второго квартала 2017 года в тройке лидеров среди стран источников спама произошли следующие изменения. Первое место по количеству исходящего спама занял Вьетнам, чей показатель составил 12,37 процента. Далее следует лидер прошлого квартала США, где доля разосланного спама сократилась на 8,65 процентных пункта до 10,1 процента. Замыкает тройку по-прежнему Китай, показатель страны за квартал увеличился на 1,19 процентных пункта, составив 8,96 процента. По этому показателю Азербайджан занимает 70 место.

С другими цифрами и тенденциями в спаме и фишинге можно ознакомиться в аналитическом отчете «Лаборатории Касперского»: https://securelist.ru/spam-and-phishing-in-q2-2017/80137/.