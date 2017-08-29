Генсек НАТО призвал КНДР остановить ракетные программы

2017-08-29 11:42 | www.trend.az | 4

Генсек НАТО Йенс Столтенберг решительно осудил последний пуск ракеты КНДР, призвав Северную Корею остановить ракетные программы, сообщает РИА Новости.

"Я решительно осуждаю агрессивные пуски ракет КНДР в сторону Японии. Северная Корея должна остановить свои ракетные программы", — написал Столтенберг в своем микроблоге в Twitter.

Во вторник утром КНДР испытала очередную баллистическую ракету, предположительно, среднего радиуса действия, которая пролетела над Японией и упала в Тихий океан. США и Южная Корея пригрозили дать "мощный отпор" Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших "провокаций". Япония, США и Южная Корея потребовали созыва СБ ООН.