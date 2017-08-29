В Губе 5-летний мальчик пропал в лесу

2017-08-29 12:25 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства, согласно поступившей в Центр управления при кризисных ситуациях информации, 28 августа 2017 года в селе Эски Игрыг пропал Алиев Натиг Намиг оглу (2011 г.р.). Соответствующие поисково-спасательные силы Службы спасения особого риска, Государственной противопожарной службы, Войск гражданской обороны и Северного регионального центра начали поиски ребенка. Поиски пока не дали результатов. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

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10:15

В Губинском районе без вести пропал 5-летний ребенок.

Как сообщает северное бюро АПА, Алиев Натиг Намиг оглу пропал вчера вечером. Он находился в центре отдыха, расположенном в лесной зоне в селе Эски Игрид. Найти ребенка пока не удалось.

Согласно поступившей из отделения полиции Губинского района информации, поиски продолжаются. В поисках принимают участие сотрудники Северного регионального управления МЧС.