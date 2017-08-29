На территории Азербайджана сохранится ясная погода

2017-08-29 12:27 | www.apa.az | 3

Подует умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25°, днем 30-35°, в Баку ночью 23-25°, днем 33-35° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 45-55%

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 24-25°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 25-26°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово - 26-27° тепла.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Однако в первой половине дня в некоторых горных районах возможны грозы и дожди.

Восточный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 33-38°, в горах ночью 14-19°, днем 23-28° тепла.