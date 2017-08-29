Южная Корея собирается уничтожить Ким Чен Ына

2017-08-29 11:30 | www.oxu.az | 3

Военно-воздушные силы Южной Кореи нанесли бомбовый удар по полигону, расположенному поблизости от границы с КНДР. Это стало ответом на очередной запуск баллистической ракеты со стороны Северной Кореи, сообщает Oxu.Az со ссылкой на агентство Ренхап.

По информации издания, бомбы сбросили четыре истребителя F-15K. Во время учений была отработана атака на руководство КНДР.

Для нанесения удара по моделируемой цели в районе Пилсьюнг в восточной провинции Канвон применялись бомбы МК-84, каждая весом около одной тонны.

Ночью 29 августа КНДР запустила баллистическую ракету, которая полетела в сторону Японии и, пролетев над территорией страны, упала в воды Тихого океана.

В связи с этим премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал Совет Безопасности ООН собраться на экстренное заседание. Токио поддержали Южная Корея и США.

Накануне стало известно, что Южная Корея готовит наступление в случае удара по Сеулу.

Н.О.