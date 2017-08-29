Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 4 человек – ОБНОВЛЕНО

2017-08-29 11:35 | www.oxu.az | 3

Жертвами взрыва в столице Афганистана сегодня стали четыре человека, еще трое получили ранения.

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в своем аккаунте в Twitter представитель МВД страны Наджиб Данш.

Ранее стало известно, что взрыв прогремел возле отделения одного из местных банков недалеко от посольства США в Кабуле. Сообщалось об одном погибшем и восьми пострадавших.

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Взрыв прогремел в районе, расположенном неподалеку от посольства США в столице Афганистана.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, по словам представителя афганского МВД Наджиба Даниша, взрыв произошел у входа в отделение банка Kabul Bank, расположенного в том же районе, что и американская дипмиссия.

Данных о пострадавших пока не поступало.

И.Ф.