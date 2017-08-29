Новая кампания от Unibank: каждому клиенту в подарок 25 манатов

2017-08-29 11:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В честь своего 25-летия Unibank дарит каждому клиенту 25 манатов, говорится в сообщенеии банка, распространенном во вторник.

В рамках новой кампании, с 25 августа по седьмое сентября, каждому, кто закажет с картой Unibank любой продукт Apple (за исключением аксессуаров) на сайте From.ae (https://az.fromae.com/az/), получит скидку в размере 25 манатов.

Согласно сообщению, скидкой смогут воспользоваться только те пользователи карт Unibank, которые выберут выделенную для них платежную панель “Unibank 25 ЛЕТ” и введут специальный промо-код. Промо-код будет отправлен на телефон клиента по SMS. Клиенты, не получившие промо код, смогут получить его следующими путями:

Позвонив в информационный центр по номеру 117;

Обратившись в филиалы банка;

Отправив запрос через Unibank Mobile

Поторопитесь воспользоваться кампанией в честь 25-летнего юбилея Unibank!

Более подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az), либо на официальных страницах банка в Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и Twitter (https://twitter.com/unibank)