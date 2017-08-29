Нефтяная корзина ОПЕК 28 августа подешевела

2017-08-29 11:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 28 августа составила 49,86 доллара за баррель, что на 0,07 доллара меньше показателя пятницы, сообщили Trend во вторник в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть вторник торгуются разнонаправленно.

По состоянию на 11:34 вторника, стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,02 процента - до 51,88 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,1 процента — до 46,67 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

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