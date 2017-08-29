Минобразования обратилось к учащимся и родителям

2017-08-29 11:39 | www.oxu.az | 3

Министерство образования Азербайджана обратилось к учащимся и родителям.

Как сообщили Oxu.Az в Минобразования, доставка учебников в школы для раздачи ученикам общеобразовательных школ в 2017-2018 учебном году завершена.

«До начала учебного года планируется раздача учебников учащимся.

Просьба к ученикам и их родителям обратиться в соответствующее государственное общеобразовательное учебное заведение до 8 сентября и получить учебники. Если по какой-либо причине в обеспечении учебниками возникнут трудности, руководство школы следует проинформировать об этом», - говорится в заявлении.

А.М.