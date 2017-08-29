Стала известна программа визита в Азербайджан президента Турции

2017-08-29 11:42 | www.oxu.az | 2

Стала известна программа визита в Азербайджан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Oxu.Az, из дипломатических источников Report сообщили, что 12 сентября в Баку пройдет 6-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.

На собрании примут участие президент Турции Р. Т. Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев. На заседании рассмотрят перспективы развития двухсторонних отношений и сотрудничества в различных направлениях.

Кроме того, Р. Т. Эрдоган проведет в Баку ряд официальных встреч.

Отметим, что 5-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция состоялось 15 марта 2016 года в Анкаре.

Н.О.