2017-08-29 11:42 | www.oxu.az | 2
Стала известна программа визита в Азербайджан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как передает Oxu.Az, из дипломатических источников Report сообщили, что 12 сентября в Баку пройдет 6-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.
На собрании примут участие президент Турции Р. Т. Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев. На заседании рассмотрят перспективы развития двухсторонних отношений и сотрудничества в различных направлениях.
Кроме того, Р. Т. Эрдоган проведет в Баку ряд официальных встреч.
Отметим, что 5-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция состоялось 15 марта 2016 года в Анкаре.
Н.О.