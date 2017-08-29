В Баку и Сумгайыте пройдут флешмобы индийских танцев (ФОТО)

2017-08-29 11:54 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева, 11 ноября в 19.00, пройдет грандиозный праздник Bollywood Night с участием звезд индийской и азербайджанской эстрады, организованный Full House Entertainment, сообщает Trend Life.

В концертной программе примут участие звезды индийской и азербайджанской эстрады. Для гостей с 17.00 до 21.00 будет также организована красочная праздничная ярмарка. Вход на ярмарку только по билетам.

Идет активная подготовка к праздничному вечеру. Над постановкой индийских танцев работают известные хореографы. Главный хореограф проекта Этибар Гулиев, который более двадцати лет работал в Турции, России и Пакистане, рассказал Trend Life, что в рамках промо-акций Bollywood Night будут проведены флешмобы индийских танцев в Баку и Сумгайыте под композиции из известных фильмов "Танцор диско", "Танцуй, танцуй", "Мистер Индия" и т.д. Хореограф Кямаля Раджабова отметила, что в постановочные номера индийских танцев, которые будут представлены на вечере, будут отличаться оригинальностью и новшеством с использованием элементов европейских танцев. Хореограф Тогрул Исмайлов обещает незабываемый вечер для гостей Bollywood Night.

Более подробно https://www.facebook.com/bollywoodnight.in/

Телефон для справок: (077) 6229270, (077) 6229295

Цены билетов 10, 20, 40 и 75 манат. Билеты продаются во всех кассах Баку, 28 Mall, Gənclik Mall и центрах Asan Xidmət. Их также можно приобрести, не выходя из дома, на сайте онлайн-покупок билетов https://iticket.az/. Для бесплатной доставки достаточно обратиться по телефону (077) 600 00 60.

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(Автор: Вугар Иманов)