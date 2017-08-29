Замминистра: «Речь об отмене тестовых экзаменов не идет»

2017-08-29 12:43 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, замминистра образования, член Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Джейхун Байрамов сказал, что речь не идет об отмене тестовых экзаменов: «Речь идет об усовершенствовании знакомых нам тестовых экзаменов. Фактически этот процесс уже начался»

По словам замминистра, если обратить внимание на проведенные в этом году выпускные экзамены 9 классов, то мы увидим, что они были организованы в другом формате. Эти экзамены состояли из двух этапов. На первом этапе школьники отвечали больше на вопросы открытого типа, писали эссе по родному языку, в письменной форме решали задачи по математике. На втором же этапе они отвечали на более привычные для них тестовые вопросы. Дж. Байрамов отметил, что 9 лет назад эти школьники начали свое обучение по новой системе – куррикулум. Стандарты, заложенные в этой системе, невозможно оценивать только лишь тестовым методом. Поэтому и был начат процесс более широкого и всестороннего оценивания.