АФФА оштрафовала «Карабах»

2017-08-29 12:55 | www.apa.az | 3

Сегодня состоялось заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», на заседании были обсуждены события, произошедшие в III туре Премьер-лиги.

Хозяева поля, 4 футболиста которых были наказаны жёлтой карточкой в матче «Нефтчи» – «Кяпяз», оштрафованы на 800 манатов.

Тарлан Гулиев дисквалифицирован на 1 игру из-за того, что на 63-ей минуте встречи «Интер» – «Сабаил» получил вторую жёлтую карточку и оставил хозяев поля в меньшинстве. Столичный клуб оштрафован на 200 манатов.

«Карабах» оштрафован на 1600 манатов за выброс его болельщиками на поле посторонних предметов на 69-й минуте домашнего матча с «Габалой».