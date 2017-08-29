В праздничные дни полиция будет работать в усиленном режиме

2017-08-29 11:49 | www.oxu.az | 2

В дни праздника Гурбан полиция Азербайджана будет работать в усиленном режиме.

Как передает Оxu.Az, об этом АПА сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно соответствующему приказу министра внутренних дел, генерал-полковника Рамиля Усубова, в целях усиления мер безопасности в праздничные дни в местах массового отдыха и проживания людей, личный состав всех структур МВД с 1 по 5 сентября будет работать в усиленном режиме.

Приказ также содержит требование об обеспечении принятия необходимых и неотложных мер с целью предотвращения каких-либо негативных случаев в общественных местах, в особенности, в местах проведения праздничных мероприятий.

В праздничные дни также планируется усилить охрану на стратегических территориях республики, в пассажирских транспортных средствах, в крупных водоемах, а также на объектах особого значения.

Э.А.

