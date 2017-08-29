Проживающим в США азербайджанцам сделали предупреждение – ФОТО

2017-08-29 11:56 | www.oxu.az | 3

В связи с чрезвычайной ситуацией в штате Техас, вызванной ураганом «Харви», в посольстве Азербайджана в США создана горячая линия.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в США.

В случае необходимости граждане Азербайджана могут обратиться по номеру +12028200987 или по электронной почте consul@azembassy.us.

Также гражданам Азербайджана рекомендуется не посещать пострадавшие регионы, следовать инструкциям местных государственных учреждений и в случае ЧС обращаться в Береговую охрану США.

Ущерб от урагана «Харви», накрывшего штат Техас, составил порядка 30 млрд долларов. В результате наводнения, вызванного ураганом, погибли восемь человек, несколько тысяч были эвакуированы из районов города Хьюстона.

Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение об угрозе наводнения для многих графств на юго-востоке Техаса, сообщив, что за минувшую ночь в Хьюстоне и Галвестоне случилось наводнение «катастрофического масштаба».

Президент США Дональд Трамп намерен посетить Техас, чтобы ознакомиться с масштабом бедствия.

Режим ЧС был также объявлен в Луизиане.

Н.О.