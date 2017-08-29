В Баку будут обсуждены вопросы региональной безопасности

2017-08-29 12:25 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На повестку очередной встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии в Баку вынесены вопросы развития сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, а также ожидается обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, сообщил во вторник Trend дипломатический источник.

Главы внешнеполитических ведомств трех стран Эльмар Мамедъяров, Мевлют Чавушоглу и Михеил Джанелидзе на предстоящей 7 сентября в Баку встрече также рассмотрят вопрос реализации плана сотрудничества трех стран.

Основа министериала была заложена 8 июня 2012 года в турецком городе Трабзон в рамках подписанной главами внешнеполитических ведомств трех стран Трабзонской декларации. Декларация отражает важнейшие направления взаимного сотрудничества Азербайджана, Турции и Грузии в таких сферах, как экономика, энергетика, инфраструктура, транспорт, культура и гуманитарная сфера.

Эти встречи дают возможность в трехстороннем формате обсудить возможности регионального партнерства, способствуют развитию двусторонних отношений, основанных на взаимной выгоде, укреплению регионального процветания, стабильности и безопасности.

Начиная с 2012 года, главы МИД трех стран ежегодно дважды в год встречаются для обсуждения трехстороннего сотрудничества и региональных вопросов.

Предыдущая встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции состоялась 19 февраля 2016 года в Тбилиси.