В тушении лесных пожаров в Азербайджане задействован вертолет

2017-08-29 13:08 | www.apa.az | 2

28 августа в Центр управления при кризисных ситуациях МЧС Азербайджана поступила информация о пожарах в лесной полосе, прилегающей к селам Хачмаз Огузского района, а также селам Дуруджа и Тиканлы Габалинского района.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, в ликвидации огня задействованы силы Государственной службы пожарной охраны, Войск гражданской обороны и Северо-западного регионального центра МЧС. В тушении пожаров также участвует пожарный вертолет Авиаотряда МЧС.

В селе Дуруджа выгорели лесные деревья и кустарники на территории 1 гектар. Пожар локализован в 20:53.

На остальных территориях продолжаются работы по тушению пожаров.

Дополнительная информация будет предоставлена по мере ее поступления.