Хьюстон после урагана «Харви» – ВИДЕО + ФОТО

2017-08-29 12:12 | www.oxu.az | 2

Ураган «Харви», уже переквалифицированный в тропический шторм, как и ожидалось, практически полностью затопил Хьюстон.

Национальная метеорологическая служба заявила о наводнении «катастрофического масштаба», сообщает Oxu.Az со ссылкой на Вести.

Сообщается об одиннадцати погибших, еще около 30 человек получили травмы и около 30 пропали без вести. Без электричества остались почти 340 тысяч человек.

В штате, помимо спасателей, задействованы в операциях по спасению и восстановлению инфраструктуры 1800 военнослужащих.

В городах парализована работа транспорта, введено чрезвычайное положение в связи с наводнением. Тысячи людей остались без электричества. Работу спасателей затрудняет сильный ветер.

«Харви» стал сильнейшим ураганом в США за 12 лет. Синоптики сравнивают его с ураганом «Катрина», из-за которого в 2005 году в Новом Орлеане погибли 1800 человек.

Э.Д.

