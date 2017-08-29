Строительство логистического центра в Карсе идет по графику – Минтранс

2017-08-29 12:55 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Строительство логистического центра в рамках проекта железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс (БТК) идет по графику. Об этом сообщили Trend во вторник из министерства транспорта, судоходства и коммуникаций Турции.

В министерстве отметили, что строящийся в Карсе логистический центр в рамках проекта БТК, будет сдан в эксплуатацию в октябре 2018 года.

В министерстве также отметили, что ожидается, что сегодня министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан ознакомится с ходом строительства логистического центра.

Отметим, что стоимость проекта составляет порядка 94,3 миллиона турецких лир.

Напомним что ранее в министерстве транспорта, судоходства и коммуникаций Турции сообщили Trend, что под строительство логистического центра выделен участок площадью в 300 тысяч квадратных метров, из которых территория в 170 тысяч квадратных метров будет отведена под амбар. Ежегодно через центр будет возможно транспортировать 412 тысяч тонн грузов.

В министерстве также отметили, что на территории логистического центра будут построены железнодорожные линии длиной 16 километров, и этот участок будет подсоединен к железной дороге Карс-Эрзурум.

Напомним, что соглашение о создании логистического центра было подписано 19 июля 2017 года в ходе визита главы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавида Гурбанова в провинцию Карс с целью ознакомления с ходом строительных работ в рамках проекта БТК.

Отметим, что железная дорога БТК строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.

Официальный курс Центробанка Турции на 29 августа составляет 3.4508 TRY/USD

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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