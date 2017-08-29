Южная Корея опубликовала видео с испытаний новых баллистических ракет

2017-08-29 12:28 | www.oxu.az | 3

Агентство по оборонному развитию Южной Кореи обнародовало редкие кадры испытаний баллистических ракет, которые прошли на прошлой неделе. Запись появилась в Интернете спустя несколько часов после того, как КНДР провела очередной запуск своей ракеты.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на агентство Рёнхап, на видео продолжительностью 86 секунд представлены испытания ракет радиусом действия в 500 и 800 километров. При этом обе точно поразили цель на земле и на воде.

Представитель Агентства по оборонному развитию Южной Кореи пояснил, что ракеты будут служить в качестве основных элементов в системе упреждающих ударов Южной Кореи и схеме массового наказания и возмездия.

«Наши военные располагают возможностями нанести точный и мощный удар по любой точке в Северной Корее, если того потребует ситуация», - отмечается в заявлении ведомства.

Напомним, сегодня рано утром по местному времени КНДР провела очередные испытания баллистической ракеты. Сообщается, что та пролетела 2700 километров и упала в Тихом океане.

Н.О.