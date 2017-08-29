Норвежская компания предоставит технологии для глубоководного бурения на газовом месторождении в Азербайджане

2017-08-29 13:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Норвежская компания IKM Cleandrill заключила контракт на предоставление сервисов по технологии глубоководного бурения на крупном азербайджанском газовом месторождении "Абшерон" с компанией Total E&P Absheron, выступающей от имени операционной компании JOCAP, говорится в сообщении компании, распространенном во вторник.

Как отмечается в сообщении, буровые операции компании на "Абшероне" начнутся в начале 2018 года.

"Компания впервые приступит к оффшорным операциям в Каспийском море в 2018 году, представив систему бескондукторной циркуляции буровых растворов. Контракт также включает в себя установку IKM системы восстановления буровых растворов MRR500 на новую полупогружную буровую установку "Гейдар Алиев", а также предоставление услуг по закачке и откачке бурового раствора в рамках бурения на месторождении "Абшерон"", - сказано в сообщении.

Отмечается, что проект является сложным с технической стороны из-за глубины воды и потенциально суровыми условиями окружающей среды, в связи, с чем IKM модернизирует свою систему MRR500, повышая качающие мощности для соответствия указанным требованиям.

По словам управляющего директора IKM Cleandrill Тома Хаслера, получение этого контракта является большой победой для компании.

"Total провела детальную оценку системы MRR500XL в рамках тендерного процесса, и наш технический отдел установил высокую планку технологии восстановления буровых растворов в соответствии с их требованиями. Выход в Каспийский регион является стратегически важным для компании. Мы с нетерпением ожидаем предоставления отличного сервиса для проекта "Абшерон"", - сказал Хаслер.

Ранее SOCAR и Total подписали рамочное соглашение об основных контрактных и коммерческих принципах, регулирующих программу первой фазы разработки месторождения "Абшерон".

На первом этапе разработка месторождения включает в себя бурение одной скважины на глубине моря 450 метров. Добыча составит до полутора миллиардов кубометров газа в год, который в полном объеме пойдет на внутренний рынок Азербайджана, а также значительные объемы конденсата. Первый газ с месторождения планируется получить в 2019 году.

Ожидается, что Total примет окончательное инвестиционное решение по "Абшерону" до конца 2017 года, а первая оценочная скважина будет пробурена в конце текущего года. Примерная стоимость первой фазы оценивается в один миллиард долларов.

По оценке геологов SOCAR, запасы месторождения "Абшерон" составляют 350 миллиардов кубических метров газа и 45 миллионов тонн конденсата.

Оператором проекта "Абшерон" станет совместная компания JOCAP, в которой 50 процентов будут принадлежать азербайджанской госкомпании SOCAR, остальные 50 процентов акций - французской компании Total.

(Автор: Максим Цурков)

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