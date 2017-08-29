ЧМ 2017: Еще трое азербайджанских дзюдоистов вступают в борьбу

2017-08-29 12:34 | www.oxu.az | 6

На проходящем в столице Венгрии Будапеште чемпионате мира по дзюдо сегодня вступят в борьбу спортсмены в еще двух весовых категориях.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на второй день соревнований женщины поборются в весовой категории 52 кг, мужчины – 66 кг.

На соревновании Азербайджан представят из женщин Буянхишиг Пуревсурен и Назакат Азизова, из мужчин - Ниджат Шихализаде.

Мужчины

66 кг

1/32 финала. Ниджат Шихализаде – Елдос Джумаханов (Казахстан)

Женщины

52 кг

1/32 финала. Буянхишиг Пуревсурен – Наталья Кузютина (Россия)

1/32 финала. Назакат Азизова – Икрам Сукате (Марокко).

Отметим, что выступавший в первый день чемпионата в весовой категории 60 кг Орхан Сафаров только в финале уступил чемпиону мира и Азии, японцу Наохиса Такато и завоевал серебряную медаль. Выступавшие в весовой категории 48 кг спортсменки из Азербайджана Лейла Алиева и Базаррагча Эрденебат поиграли в первой встрече и прекратили борьбу.