Прогноз погоды на завтра

2017-08-29 12:40 | www.oxu.az | 3

В среду, 30 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Подует умеренный северо-западный ветер.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем 30-35, в Баку ночью 23-25, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 45-55%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 24-25, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мардакяна, Шувелана – 25-26, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово - 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Однако в первой половине дня в некоторых горных районах возможны грозы и дожди.

Восточный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем 33-38, в горах ночью 14-19, днем 23-28 градусов тепла.

A.M.