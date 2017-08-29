Азербайджан и Узбекистан играли роль моста между Востоком и Западом - вице-президент Академии наук Азербайджана

2017-08-29 13:11 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Азербайджан и Узбекистан играли роль моста между Востоком и Западом, служили интеграции науки и культуры в мусульманском мире.

Об этом сказал в своем выступлении на пленарном заседании международной научной конференции "Центральноазиатский Ренессанс в истории мировой цивилизации", начавшейся в понедельник, вице-президент Академии наук Азербайджана, доктор филологических наук, профессор Иса Габиббейли.

По словам ученого, «древние караванные пути и «Великий шелковый путь», соединивший Восток и Запад, сыграли ведущую роль в возникновении культуры мусульманского Ренессанса на Ближнем Востоке, Центральной Азии, Кавказе, в том числе в Азербайджане и Узбекистане».

По мнению Габиббейли, процессы, начавшиеся с налаживания экономических связей, дали импульс развитию диалога культур.

Купцы и торговцы из Азербайджана, которые путешествовали в Индию, юго-восточную Азию и Китай, обязательно пересекали территорию Центральной Азии, останавливались в ее экономических и культурных центрах – Хиве, Бухаре, Самарканде, где знакомились с трудами выдающихся мыслителей Востока - Аль-Хорезми, Ибн Сино, Абу Райхан ал-Беруни, Мирзо Улугбека, Алишера Навои.

И наоборот, торговцы из Центральной Азии, ведущие коммерцию на Западе, должны были останавливаться в городах Азербайджана – Баку, Гяндже, Шамахе, обогащаясь трудами Низами Гянджеви, Афзаладдина Хагани, Бахманьяра, Туси.

Таким образом, культурная интеграция вдоль маршрутов Шелкового пути оказала сильное воздействие на развитие науки, культуры, литературы в странах, на территориях которых пересекались эти маршруты, в том числе в Азербайджане и Узбекистане, а культурное возрождение в Центральной Азии и на Кавказе внесло выдающийся вклад в развитие мировой цивилизации, утверждает Габиббейли.

Как сообщалось, конференция "Центральноазиатский Ренессанс в истории мировой цивилизации" открылась в понедельник в Самарканде.

Конференция проводится правительством Узбекистана под эгидой ЮНЕСКО. Участвовать в работе форума приглашены представители Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO), Международного центра по изучению исламской истории, искусства и культуры при ОИС (IRCICA), Содружества Независимых Государств и других международных структур.

В течение трех дней работы форума с докладами о различных аспектах периода расцвета науки, культуры, архитектуры и искусства в IX-XV веках в Центральной Азии выступят известные ученые, эксперты, историки.

В ходе конференции будут представлены результаты исследований, посвященных эпохе Возрождения в Центральноазиатском регионе. Особое внимание будет уделено изучению исторического значения и роли Великого шелкового пути в экономическом и культурном развитии азиатского континента и процветании научной мысли.

(Автор: Демир Азизов)