В США две «монашки» пытались ограбить банк – ФОТО

2017-08-29 12:54 | www.oxu.az | 5

Неудачей закончилась попытка двух женщин, переодетых в монахинь, ограбить банк в Пенсильвании (США).

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал NBC.

Преступницы, вооружённые пистолетом, не успели забрать деньги из банка, так как полиция вовремя подоспела к месту преступления. Обеим женщинам удалось скрыться.

По словам ФБР, обе «монахини» были латиноамериканского происхождения. Лицо одной из преступниц было скрыто за тёмными солнцезащитными очками.

Сообщается, что из посетителей и сотрудников банка никто не пострадал. Полиция проводит расследование.

Н.О.